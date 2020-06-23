​Полиция за 3 месяца составила 2,2 тыс. админпротоколов за нарушение самоизоляции

Офіцер поліції уточнює мету прогулки пішоходів на вулиці міста Падуя через надзвичайну ситуацію з коронавірусом в Італії, 12 бер

По состоянию на начало июня полиция составила 2,2 тыс. админпротоколов за нарушение правил самоизоляции за три месяца.

Об этом говорится в ответе Департамента превентивной деятельности Национальной полиции на запрос "Українських Новин".

"По состоянию на 9 июня 2020 года с начала введения карантинных ограничений и запретов на территории государства органами (подразделениями) Национальной полиции составлено более 12,4 тыс. административных протоколов предусмотренных статьей 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП, из них в отношении: руководителей торговых заведений и учреждений питания - 949 протоколов; работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц - 2 794 протокола. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено более 2,2 тыс. протоколов", - говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 - 34 тыс. гривен) и на должностных лиц - от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34 - 170 тыс. гривен) за нарушение правил относительно карантина людей.

Напомним, ранее Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция.