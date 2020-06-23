​Под завалами обрушившегося в Киеве дома погибших больше нет, - ГосЧС

Спасатели завершили поисковые работы в 10-этажном доме в Киеве, где 21 июня произошел взрыв.Были найдены тела пяти погибших, больше жертв нет.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Всего подразделениями ГосЧС изъяты из-под завалов тела пятерых погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации.

По состоянию на 11:00 23 июня к проведению работ было привлечено 223 человека и 44 ед. техники, из них от ГосЧС - 103 человека и 21 единиц техники.

Напомним, в воскресенье, 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли пятеро людей.

Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждены 40 квартир подъезда, где живет 125 человек. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.