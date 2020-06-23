Як не поринути у світовий хаос та чи є в України майбутнє?

Всі ми живемо в Україні. Ми всі люди оптимістичні, які хочуть присвятити своє життя тому, аби досягнути якогось результату, залишити по собі слід. Оскільки світ дуже швидко глобалізується, то його хочеться залишити не лише для себе та України, а й в цілому. Для цього треба розуміти що є з Україною, на що ми тут можемо претендувати і що є в світі. І куди це все рухається.

Чому це актуально?

Ми всі під пресингом великої зради. Типу, у нас все дуже погано з економікою, демографією, зовнішньою і внутрішньою політикою, технологіями, наукою. Все пропало, а все, що було раніше – десь там залишилося і розвалилося. У цьому контексті, насправді, це лише попіл, який прикриває золоті запаси, які ми маємо. Я з цим стикався у ході того, коли займався громадсько-політичною діяльністю. Десь допомагали людям, стикались напряму з українськими підприємствами, які мають свої ноу-хау. Вони займають серйозні місця на світовому ринку.

Нас багато у чому тримають у дезінформації. Навіть стосовно тих речей, де кажуть, що все пропало. Наприклад, авіабудівництво. Але насправді все не так просто.

Я спілкувався з економістами, підприємцями. Читаю західні аналітичні сайти. Ознайомився з нашими економістами, щось чув вживу, щось читав, слідкую за тематикою.

Я не є економістом. Але чим я і корисний, що ретранслюю це як проста людина. Яка це так само чула, як і інші, хто не є фахівцем в усій цій проблематиці. Але для себе я з’ясував, де є правда.

Яка світова проблематика? З чим живе вся планета?

Перше. Проблема пов’язана із глобальним потеплінням, війни, демографічне наростання у багатьох країнах. Тобто питання – «де жити?» І від цього похідне – «що їсти?»

Перший міф. Україна – аграрна країна (і це звучить навіть трохи принизливо). В сучасному світі почали синтезувати штучний білок для м’яса з людських побутових відходів. Це не жарт. Це справді робили. Чому це робили? Бо у світі є велика проблема із цим продуктом, із продуктами харчовими. Зокрема, в Бразилії, виробництво м’яса створює великі проблеми (величезні пасовища, велика кількість великої рогатої худоби, їх побічні відходи і шкода цим самим екології). Тому людство шукає виходи. І сучасному світі буде рости ціна того, що у нас є в надлишку (зерно, свинина, яловичина, курятина). До речі, по виготовленню курятини Україна є одним із світових лідерів (наша курятина йде навіть в Африку та багато інших країн). Тому, у світі цінність цих продуктів буде лише наростати, оскільки кількість людей не зменшується, а навпаки. Український аграрний ринок зараз уже є золотом. Не лише нафта чи робототехніка. Навіть наше зерно, кукурудза лише зростатимуть у ціні.

Стосовно «що їсти», у нас є ще один маловідомий факт. Україна – шоста країна у світі по кількості земель, які придатні для сільських угідь. Для обробки. Звісно, є значний розрив із Бразилією, Америкою, Росією. Але це уже непрості цифри у таких масштабах. Чим далі у світі буде все більша нестача продуктів, то ми залишаємось у привілейованій ситуації.

Друге. Роль інформаційних технологій.

Другий наш міф (як хороший, так і поганий). З одного боку – наші «айтішніки» всі працюють на закордон, не на Україну. А з другого боку – наші «айтішніки» передові у світі. В сухому залишку маємо те, що наша сфера ІТ є. Так, ми не входимо у світові лідери по виробництву власного продукту, але ми перебуваємо на лідируючих позиціях зі ста світових компаній по аутсорсу. Наприклад, є американська компанія, яка шукає людей, що частково будуть виконувати її завдання по розробці. Зі ста світових компаній-лідерів, наших – 18. По ринку аутсорсу, ми другі Після Індії (інформація за 2018 рік). Наш потенціал дуже хороший. Для сучасного світу у нас є величезна армія, яка зростає надзвичайними темпами і приносить мільярди доларів прибутків. Ще сотні мільйонів доларів від наших стартапів, які реалізуються закордоном. І закордоном найбільший відсоток успішності і задоволення є саме нашими працівниками. В середньому у світі – 84%, у наших – 95%. З часом вся ця армія буде зростати не тільки кількісно, а й якісно. Тобто наші компанії будуть виробляти не тільки для когось, а й для себе. Це нова сфера економіки, яка буде включена в будь-що.

Третє. Великі мрії, великі ідеї.

З часом людство примітизувалося. Але зараз ми знову повертаємося до великих мрій, ідей.

Війна за космос уже почалася. Америка уже озвучила власні плани. Хоча Китай також має дуже серйозні наміри.

В нашому вимірі, для простих людей, цікаво коли людство стане поліпланетарною цивілізацією. Це вже дуже сприйматися, коли у нас будуть перші колонії на Марсі через певний час.

Ідея космосу захоплює людей, це велика мрія, на цьому дуже серйозно хайпують.

Близько десяти років тому Ілон Макс розглядав варіант купити в Україні ракетоносії для свої перших експериментів, оскільки вони дешевші. І планував вести співпрацю з Україною .

У нас є Південмаш (Південний машинобудівний завод). Всі кажуть, що у нас все погано. Це є правда, з одного боку. Але з іншого боку, недостаньо мати купу грошей і бажання, щоб побудувати наукову школу. Проте є не так багато країн, які можуть виготовити повний цикл (проектування, виробництво, експлуатація) виробництва великого транспортного літака. І Україна входить в число цих декількох країн.

По супутниках ми входимо в шістку, хоч і не виготовляємо їх для себе.

По космічному виробництву у нас є фундамент, є напрацювання, школа, є конструкторське бюро. Це фундамент, з якого можна стати дуже високо. Дуже багато країн в цій сфері навіть не присутні і навряд з’являться. Але Україна там є.

Розмір ВВП

Індія займає перше місце в світі по кількості аутсорс-програмістів. Очікується, що Азія буде значно більше присутня у світовій економіці.

Будівництво супутників, космічне будівництво – позиції, де маємо нашу промислову суперсилу. Це та сила, якої в інших краї немає. Наші класичні економічні переваги – агропромисловість, добуток металів, ІТ-сфера.

Цікава економічна перспектива.

Китай зараз будує масштабний проект нового шовково шляху. Це транспортні, морські, авіасполучення. Чим це важливо для України? Ми є на їхньому шляху до Європи. Зокрема, як потужний споживач. Тому, ми маємо потужний міжнародний економічний торговельний потенціал.

Логістика. Структура нашого експорту

Зараз не ганяються за тими, у кого більше ресурсів. Зараз світ прямує до розумних речей. І тут український ІТ-ринок не може не радувати тим, що він має потенціал.

Підсумок стану економіки

Для прикладу, у нас є декілька технопарків, по них мало хто знає. У Харкові є інститут монокристалів. Вони виготовили один із найбільший (на замовлення Америки) у світі штучний синтезований камінь. Вони використовуються у медицині, промисловості тощо. Вони серйозно працюють на міжнародні ринки.

Ми можемо на багато що претендувати. І зараз ми займаємо серйозні позиції.

В ринку озброєння нас трохи посунули. Але по світу існує не так багато країн, які на цьому ринку існують, і Україна серед них. Ми входимо у двадцятку світових експортерів зброї.

Мало хто в світі має повний цикл для виробництва ракет, твердого ракетного палива. Мало хто в світі це має. Через російську загрозу ми почали розвивати ці технології набагато активніше, модернізували їх. Це не лише «оборонка», це науково промисловий потенціал і престиж у світі. Якщо ми підемо і далі, то часина цього виробництва піде на експорт.