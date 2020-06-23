Як не поринути у світовий хаос та чи є в України майбутнє?

Чому це актуально?
Ми всі під пресингом великої зради. Типу, у нас все дуже погано з економікою, демографією, зовнішньою і внутрішньою політикою, технологіями, наукою. Все пропало, а все, що було раніше – десь там залишилося і розвалилося. У цьому контексті, насправді, це лише попіл, який прикриває золоті запаси, які ми маємо. Я з цим стикався у ході того, коли займався громадсько-політичною діяльністю. Десь допомагали людям, стикались напряму з українськими підприємствами, які мають свої ноу-хау. Вони займають серйозні місця на світовому ринку.
Нас багато у чому тримають у дезінформації. Навіть стосовно тих речей, де кажуть, що все пропало. Наприклад, авіабудівництво. Але насправді все не так просто.
Я спілкувався з економістами, підприємцями. Читаю західні аналітичні сайти. Ознайомився з нашими економістами, щось чув вживу, щось читав, слідкую за тематикою.
Я не є економістом. Але чим я і корисний, що ретранслюю це як проста людина. Яка це так само чула, як і інші, хто не є фахівцем в усій цій проблематиці. Але для себе я з’ясував, де є правда.
Яка світова проблематика? З чим живе вся планета?
Перше. Проблема пов’язана із глобальним потеплінням, війни, демографічне наростання у багатьох країнах. Тобто питання – «де жити?» І від цього похідне – «що їсти?»
Перший міф. Україна – аграрна країна (і це звучить навіть трохи принизливо). В сучасному світі почали синтезувати штучний білок для м’яса з людських побутових відходів. Це не жарт. Це справді робили. Чому це робили? Бо у світі є велика проблема із цим продуктом, із продуктами харчовими. Зокрема, в Бразилії, виробництво м’яса створює великі проблеми (величезні пасовища, велика кількість великої рогатої худоби, їх побічні відходи і шкода цим самим екології). Тому людство шукає виходи. І сучасному світі буде рости ціна того, що у нас є в надлишку (зерно, свинина, яловичина, курятина). До речі, по виготовленню курятини Україна є одним із світових лідерів (наша курятина йде навіть в Африку та багато інших країн). Тому, у світі цінність цих продуктів буде лише наростати, оскільки кількість людей не зменшується, а навпаки. Український аграрний ринок зараз уже є золотом. Не лише нафта чи робототехніка. Навіть наше зерно, кукурудза лише зростатимуть у ціні.
У Зеленского считают, что государство, аграрии и химпром должны совместно укреплять продовольственную безопасность страны
Стосовно «що їсти», у нас є ще один маловідомий факт. Україна – шоста країна у світі по кількості земель, які придатні для сільських угідь. Для обробки. Звісно, є значний розрив із Бразилією, Америкою, Росією. Але це уже непрості цифри у таких масштабах. Чим далі у світі буде все більша нестача продуктів, то ми залишаємось у привілейованій ситуації.
Друге. Роль інформаційних технологій.
Другий наш міф (як хороший, так і поганий). З одного боку – наші «айтішніки» всі працюють на закордон, не на Україну. А з другого боку – наші «айтішніки» передові у світі. В сухому залишку маємо те, що наша сфера ІТ є. Так, ми не входимо у світові лідери по виробництву власного продукту, але ми перебуваємо на лідируючих позиціях зі ста світових компаній по аутсорсу. Наприклад, є американська компанія, яка шукає людей, що частково будуть виконувати її завдання по розробці. Зі ста світових компаній-лідерів, наших – 18. По ринку аутсорсу, ми другі Після Індії (інформація за 2018 рік). Наш потенціал дуже хороший. Для сучасного світу у нас є величезна армія, яка зростає надзвичайними темпами і приносить мільярди доларів прибутків. Ще сотні мільйонів доларів від наших стартапів, які реалізуються закордоном. І закордоном найбільший відсоток успішності і задоволення є саме нашими працівниками. В середньому у світі – 84%, у наших – 95%. З часом вся ця армія буде зростати не тільки кількісно, а й якісно. Тобто наші компанії будуть виробляти не тільки для когось, а й для себе. Це нова сфера економіки, яка буде включена в будь-що.
Третє. Великі мрії, великі ідеї.
З часом людство примітизувалося. Але зараз ми знову повертаємося до великих мрій, ідей.
Війна за космос уже почалася. Америка уже озвучила власні плани. Хоча Китай також має дуже серйозні наміри.
В нашому вимірі, для простих людей, цікаво коли людство стане поліпланетарною цивілізацією. Це вже дуже сприйматися, коли у нас будуть перші колонії на Марсі через певний час.
Ідея космосу захоплює людей, це велика мрія, на цьому дуже серйозно хайпують.
Близько десяти років тому Ілон Макс розглядав варіант купити в Україні ракетоносії для свої перших експериментів, оскільки вони дешевші. І планував вести співпрацю з Україною .
У нас є Південмаш (Південний машинобудівний завод). Всі кажуть, що у нас все погано. Це є правда, з одного боку. Але з іншого боку, недостаньо мати купу грошей і бажання, щоб побудувати наукову школу. Проте є не так багато країн, які можуть виготовити повний цикл (проектування, виробництво, експлуатація) виробництва великого транспортного літака. І Україна входить в число цих декількох країн.
По супутниках ми входимо в шістку, хоч і не виготовляємо їх для себе.
По космічному виробництву у нас є фундамент, є напрацювання, школа, є конструкторське бюро. Це фундамент, з якого можна стати дуже високо. Дуже багато країн в цій сфері навіть не присутні і навряд з’являться. Але Україна там є.
Розмір ВВП
Індія займає перше місце в світі по кількості аутсорс-програмістів. Очікується, що Азія буде значно більше присутня у світовій економіці.
Будівництво супутників, космічне будівництво – позиції, де маємо нашу промислову суперсилу. Це та сила, якої в інших краї немає. Наші класичні економічні переваги – агропромисловість, добуток металів, ІТ-сфера.
Цікава економічна перспектива.
Китай зараз будує масштабний проект нового шовково шляху. Це транспортні, морські, авіасполучення. Чим це важливо для України? Ми є на їхньому шляху до Європи. Зокрема, як потужний споживач. Тому, ми маємо потужний міжнародний економічний торговельний потенціал.
Логістика. Структура нашого експорту
Зараз не ганяються за тими, у кого більше ресурсів. Зараз світ прямує до розумних речей. І тут український ІТ-ринок не може не радувати тим, що він має потенціал.
Підсумок стану економіки
Для прикладу, у нас є декілька технопарків, по них мало хто знає. У Харкові є інститут монокристалів. Вони виготовили один із найбільший (на замовлення Америки) у світі штучний синтезований камінь. Вони використовуються у медицині, промисловості тощо. Вони серйозно працюють на міжнародні ринки.
Ми можемо на багато що претендувати. І зараз ми займаємо серйозні позиції.
В ринку озброєння нас трохи посунули. Але по світу існує не так багато країн, які на цьому ринку існують, і Україна серед них. Ми входимо у двадцятку світових експортерів зброї.
Мало хто в світі має повний цикл для виробництва ракет, твердого ракетного палива. Мало хто в світі це має. Через російську загрозу ми почали розвивати ці технології набагато активніше, модернізували їх. Це не лише «оборонка», це науково промисловий потенціал і престиж у світі. Якщо ми підемо і далі, то часина цього виробництва піде на експорт.