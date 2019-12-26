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Американская компания Snap купила украинский стартап за $166 млн

Его технология позволяет пользователю вставлять фото в гифки с другими людьми или животными.

Американская компания Snap купила украинский стартап за $166 млн
Логотип Snapchat

Американская компания Snap Inc., владеющая мессенджером Snapchat, купила стартап AI Factory с офисами в Украине за $166 млн.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подробности сделке не сообщаются, но по данным источника, Snap Inc уже владела долей в стартапе, и эта сделка была направлена на выкуп долей остальных инвесторов. Общая оценка компании при сделке составила порядка $200 млн. Сделка уже закрыта.

Основатель компании Виктор Шабуров отказался от комментариев.

Стартап AI Factory основан предпринимателем Шабуровым. Его предыдущий стартап Looksery тоже был куплен Snap Inc в 2015 году за $150 млн. Компания основана в 2018 году и работала в стелс-режиме. У нее три офиса: в Сан-Франциско, в Киеве и Запорожье. В штате работает 70 человек. Отмечается, что после завершения сделки часть сотрудников переедет в офис Snap.

Компания занималась разработкой функции, которая в результате сделки была интегрирована в приложение Snapchat. О функции стало известно в начале декабря этого года, она называется Cameos. Эта функция позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео. По сути, это -  технология дипфейка, которая разрешает пользователю вставить свое лицо в гифки с другими людьми или даже животными.

В начале декабря некоторые французские пользователи получили доступ к тестовой версии этой функции. 18 декабря функция официально запустилась на iOS и Android.

Над разработкой этого сервиса украинская компания работала год.

Напомним, в 2015 году Snapchat купил одесский стартап Looksery.

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