Переговоры между правительством и профсоюзами продолжатся в январе.

Во Франции, несмотря на Рождество, продолжились массовые забастовки против пенсионной реформы, из-за чего были отменены тысячи железнодорожных рейсов. В Париже практически не работает метрополитен, пишет Deutsche Welle.

На рождественские выходные в столицу Франции прибыло много туристов, из-за чего возникла еще большая нагрузка на транспортную систему. В парижском метро работают только две из 16 линий, поскольку там поезда могут курсировать без машинистов. В других местах пассажиры вынуждены передвигаться на переполненных автобусах.

Также к протестующим присоединились балерины Парижской оперы, которые выступили с номером из "Лебединого озера" на ступенях театра, украшенного плакатами "Культура в опасности".

Правительство и профсоюзы, которые выступают против увеличения пенсионного возраста, не достигли соглашения, поэтому общенациональные митинги не прекратились. Возобновление переговоров ожидается только 7 января.

Масштабные протесты длятся с 5 декабря – дня, когда на забастовки вышли более 800 000 французов.

Напомним, 11 декабря власти Франции пошли на некоторые уступки митингующим, однако это их не удовлетворило. Премьер-министр сообщил, что внедрение пенсионных изменений будет отсрочено, а новая пенсионная система распространится только на людей, родившихся после 1975 года. Согласно с первоначальным проектом, реформа должна была затронуть рожденных после 1963 года.