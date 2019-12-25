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В Буркина-Фасо террористы напали на город, погибли более 40 человек

31 жертва – женщины. 

В Буркина-Фасо террористы напали на город, погибли более 40 человек
Фото: thedispatch.in

В Буркина-Фасо террористы атаковали город Арбинда, в результате чего погибло минимум 35 мирных жителей и семь военных. Местная власть заявила, что были нейтрализованы 80 террористов, пишет "Синьхуа"

"Ранним утром во вторник большая группа террористов напала одновременно на военный отряд и мирных жителей в Арбинде, провинция Сума", – говорится в пресс-релизе армии.

Во время освобождения города от террористов смертельные ранения получили семь военных (четыре солдата и три жандарма), еще около 20 получили разные повреждения.

Точное количество жертв среди мирных военные не раскрыли, однако их не менее 35. 31 из убитых являются женщинами, пишет BBC.

"В своем бегстве террористы трусливо убили 35 мирных жителей, в том числе 31 женщину, и ранили шесть человек", – заявил представитель правительства Ремис Данджину.

Фото: bbc.com

Сообщается, что джихадисты совершают атаки на Буркина-Фасо с 2015 года. В начале декабря 2019 они уже убили 14 человек, открыв огонь в церкви. 

Напомним, что в 2016 году в результате атаки террористов на гостиницу в Буркина-Фасо погибли украинцы. Тела четырех человек доставляли в Харьков. 

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