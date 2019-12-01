ИГИЛ взяла ответственность за теракт на Лондонском мосту

Террористическая организация "Исламское государство" утверждает, что теракт на Лондонском мосту, который произошел в пятницу, совершил один из ее бойцов. Информацию об этом ИГИЛ распространила через свое новостное агентство Amaq, пишет Европравда.

"Исламское государство" заявило, что Усман Хан, который убил двух человек и еще нескольких ранил, действовал от имени их организации. Однако группа не предоставила никаких доказательств своих слов.

В сообщении ИГИЛ говорится, что Хан "откликнулся на призывы атаковать граждан стран коалиции".

Известно, что нападавший, которого застрелил полицейский, год назад был освобожден из тюрьмы условно-досрочно после отбывания наказания за участие в заговоре о взрыве на Лондонской фондовой бирже. Он посещал конференцию о реабилитации заключенных, где и совершил нападение.

28-летнего юношу преследовали и задержали представители общественности, они были вооружены огнетушителем и полутораметровым бивнем нарвала.

Атаку, состоявшуюся менее чем за неделю до проведения встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, рассматривают как терроризм.