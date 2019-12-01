На демонстрацию за отставку Нетаньяху в Тель-Авиве вышли несколько тысяч людей

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"Протестующие размахивали национальными флагами и несли плакаты, на которых председатель правительства страны был назван коррумпированным. Акция прошла под лозунгом "Дай в отставку, Израиль важнее", - говорится в сообщении.

По данным израильских СМИ, в акции протеста приняли участие около пяти тысяч человек.

Напомним, 21 ноября генпрокурор Израиля выдвинул обвинения в коррупции против действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Против премьера расследуют три отдельных дела, в рамках которых его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

По первому делу Нетаньяху обвиняют в получении дорогих подарков от богачей в обмен на снисходительное отношение и поддержку. Следователи считают, что Нетаньяху и его жена получили таких подарков на сумму около одного миллиона шекелей.

По второму делу израильскому премьер-министру вменяют сговор с владельцем критической к его политсиле газеты Yedioth Ahronoth Арнон Мозесом.

Третье дело против Нетаньяху считается наиболее серьезным. Премьера подозревают в том, что он шел на уступки владельцу контрольного пакета акций телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Еловичу в обмен на положительное освещение информации о Нетаньяху на новостном сайте Walla, который также принадлежал Еловичу.

Нетаньяху отрицает свою причастность к коррупции и отказывается подать в отставку. Он считает эти обвинения "попыткой переворота". Законодательство Израиля не требует отставки главы правительства, если он не осужден.

Однако 21 ноября президент Израиля Реувен Ривлин впервые за всю историю уполномочил Кнессет определиться с кандидатурой премьер-министра и сформировать правительство.

Если Кнессет не сможет это сделать, то на Израиль ждут третьи за последний год внеочередные парламентские выборы.