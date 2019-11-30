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Газопровод TANAP подключили к газотранспортной системе Европы

Церемония прошла при участии президентов Турции и Азербайджана.

Газопровод TANAP подключили к газотранспортной системе Европы
Фото: EPA/UPG

Трансанатолийский газопровод (TANAP) в субботу официально подключили к газотранспортной системе Европы.

Церемония завершения строительства прошла в поселке Ипсала турецкой провинции Эдирне, пишет "Анадолу". В ней приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Георгий Гахариz и другие официальные лица.

TANAP проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с еще строящимся Трансадриатическим трубопроводом (ТАР). По нему газ будет поставляться в Грецию, Албанию, Италию.

Мощность TANAP - 16 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Шесть миллиардов предназначены для турецкого рынка, остальное пойдет в Европу. При дополнительных инвестициях мощность газопровода можно будет увеличить до 31 млрд кубометров.

TANAP - самый длинный отрезок "Южного газового коридора" из Азербайджана в Европу. На начальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе в проект могут быть подключены и другие источники.

Его стоимость составила около 6,5 млрд долларов. Акционерами TANAP являются азербайджанский SOCAR (51%), турецкий газопроводный оператор BOTAS (30%), BP (12%) и SOCAR Turkey (7%).

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