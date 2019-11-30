Тарифный мир: промежуточные итоги торговой войны США и Китая

Активная фаза тарифного противостояния уже сказалась на росте глобальной торговли и экономики. Однако под поверхностными корректировками макропрогнозов скрываются конкретные вызовы и возможности. LB.ua оценил промежуточные последствия торговых войн и перспективы на будущее.

Рост макроэкономического прогноза за пару недель на 0,2% (а за квартал и вовсе на 0,5%) для такой большой экономики, как США – дело важное и не случайное. Во многом сказываются надежды на “перемирие” в торговой войне между США и Китаем. Тем не менее, и тут не все так просто. Если еще в середине ноября просматривался горизонт окончания (или, по крайней мере, приостановки) торговой войны, то сейчас переговоры затягиваются.

27 ноября на Уолл-Стрит настроение праздничное – индекс Доу Джонса впервые преодолел отметку 28,100 . Рекордные показатели выдает и S&P 500, а остальные фондовые индексы показывают значительный рост. Стремительный скачок рынков уже повлиял и на макропрогнозы для американской экономики. Прогнозируемую годовую динамику подняли с 1,9% до 2,1%.

Фото: dv.ee

Китаю хуже всех

Пока на Уолл-стрит радуются, в Китае картина омрачается падением промпроизводства. В сентябре этот показатель просел на 5,3%, что стало очень тревожным сигналом. Однако за октябрь показатель составило 9,9%, а динамика показывает, что дна так и не достигнуто. Это стало самым большим падением за последние восемь лет.

Хотя МВФ продолжает снижать прогнозы экономического роста в связи с торговыми войнами, урон распределяется неравномерно. Пересмотр двусторонней торговли с Китаем, ограничение на экспорт технологий и спорадические санкции (например, для Huawei) сильно ударили по локомотиву китайской экономики. В то же время в США убытки больно задели отдельные сферы, однако возымели серьезного макроэффекта.

Это подтолкнуло Китай к уступкам, и уже в середине ноября в Пекине и в Вашингтоне были поданы первые сигналы к примирению. США демонстративно перенесли следующий раунд введения новых тарифов, а Китай проявил желание пойти на встречу в некоторых категориях. Однако, почувствовав позицию силы, Белый дом начал оттягивать соглашение. Дональд Трамп в интервью Биллу О’Райли заявил, что США пойдут только на “очень хорошую” сделку, ведь просто хорошей уже недостаточно.

Риски для глобальных цепочек

Пока Вашингтон празднует результаты, которые дало его давление на Китай, в международных организациях не спешат с выводами. В отчете UNCTAD отмечено, что сами по себе тарифные ограничители не так страшны – более 75% китайских экспортеров продолжают торговать с США даже при увеличении пошлин (а значит нет серьезного удара по конкуренции). Организация также обращает внимание и на определенное замещение экспорта – Мексика, ЕС и Тайвань существенно увеличили свой экспорт в США за этот период.

Фото: EPA/UPG Порт Килунг, северный Тайвань, 22 июля 2019.

Настоящая проблема проявляется на моменте функционирования производственных цепочек. В отчете МВФ за 2 квартал 2019 года говорится: главным риском повышения пошлин является именно падение международной кооперации. Часть китайского производства встроена в производственные циклы японских, корейских, американских и европейских товаров. И тут торговые войны создают не только дополнительную финансовую нагрузку на потребителя, но и формируют неопределенность для инвесторов.

Еще одной существенной проблемой остается замедление глобального экономического роста через замедление роста глобальной торговли. Об этом МВФ и Всемирный Банк пишут буквально в каждом отчете последних двух лет. В зоне риска этой угрозы прежде всего развивающиеся ресурсные страны, такие как Бразилия, Индия и Турция.

От глобального к локальному

В октябре МВФ подытожило: в 2020-м мировая экономика может расти самым медленным темпом с 2009-го года. Среди главных проблем конфликта МВФ называет: прямые потери США и Китая, хаос на рынках, падение инвестиций и, что самое главное, - падение продуктивности в связи с разрывом производственных цепочек.

Если для глобальной экономики самыми страшными являются пункты с рынками и продуктивностью, то для большинства рынков ключевым остается вопрос инвестиций. Согласно отчету МВФ за 2018 год, а также обзорам первого и второго квартала 2019-го, тенденция перетока капитала в развивающиеся экономики ослабляется. Рост учетной ставки в США, а также все те же риски для глобальных торговых цепочек побуждают инвесторов к менее рисковым инвестициям. Главным триггером этих перемен стали потрясения на азиатских фондовых рынках – основных драйверах инвестиций развивающихся экономик.

Еще одним важным моментом остается политический элемент торговой войны, а именно – массовый пересмотр торговых соглашений. Несмотря на то, что у других стран нет такой убедительной позиции в торговле с Китаем, проблемы негативного торгового баланса и ассиметричной торговли есть у многих.

Фото: EPA/UPG Порт Килунг, северный Тайвань, 22 июля 2019.

Например, при высоком уровне товарооборота Украины с Китаем, основная его часть - это импорт. Если экспорт в Поднебесную составлял 2,2 млрд долларов, то импорт – всего 7,6 млрд долларов. При этом динамика роста импорта в 2018 составила 34,7%, а экспорта – всего 7,9%. В первом квартале тенденция сохранилась (35% против 65%). При этом Китай имеет серьезные монетарные и административные ограничения на украинские товары с высокой добавочной стоимостью (электроника, машиностроение, пищепром с высоким уровнем переработки).

Экономические обозреватели предостерегают от преждевременных итогов торговой войны и говорят об отложенных эффектах. Часть отмечает, что в долгосрочной перспективе пересмотр тарифов приведет к новому торговому равновесию. Другие подчеркивают, что торговая война приведет к реструктуризации экономик Китая и США, что может нести как позитивные, так и негативные моменты.

Наконец, говорят и о долгосрочных вызовах в случае продолжения политики пересмотра тарифов. Постоянное изменение правил игры уже отпугнуло немало инвесторов с развивающихся рынков. Однако, если война заденет производственные цепочки гигантов, хаос может перекинуться и на американские торговые площадки.