​Эрдоган посоветовал Макрону провериться у врача на предмет "смерти мозга"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за слова о "смерти мозга НАТО".

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга", - цитирует заявление Эрдогана турецкое агентство "Анадолу".

Напомним, что в начале ноября Макрон в интервью журналу The Economist сказал, что Европа может потерять контроль над собственной судьбой, если не начнет создавать собственную оборонную систему. "То, что мы сейчас переживаем, – это смерть мозга НАТО", - сказал он.

Союзники Франции встретили слова Макрона критикой. Канцлер Германии Ангела Меркель, в частности, назвала его слова "резкими" и заявила, что не разделяет эту точку зрения.

28 ноября на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Макрон попробовал объяснить свои слова. Он сказал, что два последних саммита альянса были оторваны от реальности. По его словам, они "были посвящены исключительно тому, как облегчить финансовое бремя США" в то время, как не решались другие стратегические вопросы - проблема мира в Европе, отношения с Россией, вопрос Турции.

"Возможно, был нужен будильник. Я рад, что он прозвенел и что отныне приоритетом будет обсуждение наших стратегических задач", - заявил французский лидер.

Отметим также, что Макрон достаточно резко критиковал Турцию за военную операцию в Сирии. В октябре он сказал, что считает произошедшее грубой ошибкой Запада и НАТО в регионе.