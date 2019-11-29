Квасьневский: сын Байдена в Burisma никогда не пользовался именем отца

Экс-президент Польши Александр Квасьневский, который является независимым директором украинской газодобывающей компании Burisma Group и входит в ее Совет директоров, считает, что присутствие сына вице-президента США Джо Байдена – Хантера Байдена в консультационном совете Группы было полезным для компании, которая вела переговоры о покупке газодобывающего оборудования в США. Об этом он рассказал в интервью агентству Associated Press.

«Хантер Байден был активным членом Совета директоров, помогая компании в поиске партнеров, при этом он никогда не использовал свои отношения с отцом Джо Байденом для продвижения интересов. Да, Хантер Байден действительно был избран в консультативный совет компании в том числе и из-за своего имени. Но так устроен мир бизнеса», – отметил Квасьневский.

«Я ведь понимаю, что если кто-то просит меня участвовать в каком-то проекте, то это не только потому, что я такой хороший, но и потому, что я Квасьневский и бывший президент Польши», – считает он. – И здесь все взаимосвязано. No name – это никто. Быть Байденом – не плохо. Это хорошее имя».

На вопрос, чем конкретно занимался младший Байден в компании, Квасьневский ответил, что Хантер Байден занимался перспективами американского рынка для украинской компании в плане закупки технологий и оборудования для бурения, где американцы являются мировыми лидерами, а также подготовил стратегию для Группы в направлении корпоративного управления и развития на рынках капитала.

«Он был полезен для нас, поскольку знал то, чего не знали мы», – уверяет Александр Квасьневский. По его словам, сегодня компания эффективно организована и работает по правилам. При этом роль компании очень важна для Украины, так как успех Burisma означает меньшую зависимость Украины в газовом вопросе.

К тому же, Квасьневский в шутку назвал Burisma «самой популярной компанией в Соединенных Штатах», но заметил, что в компании Burisma расстроены тем, что их втягивают в политический роман в США, и чувствуют себя «моряками на маленькой лодке посреди циклона». Квасьневский напомнил, что Burisma обеспечивает треть частной добычи газа в Украине и ее роль для страны с точки зрения обеспечения газовой независимости очень важна. Особенно этот вопрос становится актуальным в отопительный сезон, когда РФ шантажирует Украину поставками газа.