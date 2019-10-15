Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
ГлавнаяПолитика

Сын Байдена исключил нарушения во время своей работы в Украине

Даже если он и допустил какую-то ошибку, не осознавал, что это может косвенным образом навредить его отцу

Сын Байдена исключил нарушения во время своей работы в Украине
Хантер Байден во время интервью с АBC
Фото: ABC News

Сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена Хантер, который работал в Украине, исключил свою причастность к каким-либо нарушениям. Об этом он рассказал в интервью каналу ABC News, передает The New York Times.

"Совершил ли я какую-нибудь ошибку, связанную с нарушением этических норм? Исключено", - заявил он Хантер Байден.

При этом он не исключил, что все же мог допустить какую-то ошибку, однако не осознавал, что это может косвенным образом навредить отцу. Байден-младший отметил, что не взял в расчет вероятные последствия ведения бизнеса за рубежом для политической карьеры его отца.

"Я дал предлог некоторым бессовестным людям, чтобы те незаконным образом попытались навредить моему отцу. Вот, где я совершил ошибку. И я принимаю на себя за это полную ответственность", - добавил Байден. Всю эту ситуацию с обвинениями Трампа он назвал "болотом", а также "нелепой идеей заговора".

Кроме того, Хантер Байден подчеркнул, что взял на себя обязательство не вступать в какие-либо советы и не работать в каких-либо иностранных организациях, когда его отец станет президентом.

Напомним, этой осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа с Зеленскийм. Информатор заявил, что Трамп давил на Зеленского, чтобы тот посодействовал в расследовании по отношению одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента.

Трамп утверждал, что Хантер Байден занимался коррупционной деятельностью в США и Украине, где он одно время был членом совета директоров газодобывающей компании Burisma. Американский президент считает, что Хантер Байден сумел избежать ответственности благодаря своему отцу. Президент не привел каких-либо свидетельств, подтверждающих его обвинения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также