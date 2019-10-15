Верховный суд РФ оставил без изменений приговор украинцам Дудке и Бессарабову

"14 лет колоний строгого режима и штрафы. Веры в правосудие нет".

Верховный суд России во вторник оставил без изменений приговор "крымским диверсантам" Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

Об этом сообщил сын Дудки в фейсбуке.

"Приговор оставили без изменения. 14 лет колоний строгого режима и штрафы. Веры в правосудие нет. Вот она, цена непризнания вины и не сотрудничества со следствием..." - написал Илья Дудка.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.

Дудке и Бессарабову вынесли приговор в апреле 2019 года, они получили 14 лет колонии.