Суд назначил владельцу сгоревшей гостиницы "Токио Стар" залог 53 млн гривен

Киевский районный суд Одессы продлил меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному в виде содержания под стражей еще на два месяца, до 13 декабря. При этому ему разрешили выйти под залог в размере 53 млн гривен.

Об этом пишет местное издание "Думская".

Главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф, ряд журналистов и общественных деятелей Одессы просили отпустить Черного на поруки, но суд отклонил их ходатайство. "Слово главного раввина юга Украины, по мнению суда, ничего не стоит. Как и слова наиболее влиятельных граждан этого города, как и поручительство 15 журналистов", - выразил свое возмущение по этому поводу адвокат Дмитрий Ягунов.

Адвокат добавил, что будет обжаловать это определение суда. Также он обратил внимание на то, что другую подозреваемую по делу, администратора отеля Ирину Паровик, этот же судья отпустил под ночной домашний арест.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали. Это была одна из самых больших и в то же время одна из самых дешевых гостиниц в Одессе. Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки.

Основная версия пожара в Одессе - короткое замыкание в электрощитовой.

Владелец гостиницы Вадим Черный говорил, что готов нести полную ответственность за случившееся, если будет установлена его вина. В то же время он заверил, что пожарная сигнализация в гостинице была исправной и во время пожара спринклеры сработали. По его словам, персонал гостиницы организованно вывел гостей - "кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию".