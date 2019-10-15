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Рада в пятницу рассмотрит госбюджет-2020

Парламент положит конец практике "турборежима" принятия законов.

Рада в пятницу рассмотрит госбюджет-2020
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Верховная Рада в пятницу, 18 октября, рассмотрит Бюджет на 2020 год.

Об этом на согласительном совете заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua.

"Я надеюсь, что на этой неделе, прислушиваясь к премьер-министру, мы закончим турборежим и перейдём к более плановой работе... Мы будем работать в несколько ином режиме. Это не значит, что мы будем работать медленнее или это как-то повлияет на качество нашей работы, но все же мы будем уходить от турборежима", - сказал он.

Разумков анонсировал рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на следующий год.

"В пятницу, 18 октября, как и было запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие в первом чтении закона о государственном бюджете на 2020 год. На этой неделе Комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение правок депутатов к госбюджету, будут выводы Счетной палаты, подготовлены сбалансированные выводы и предложения к бюджету", - добавил он.

Спикер напомнил, что после принятия госбюджета в первом чтении, правительство доработает документ и в начале ноября внесёт его в парламент для рассмотрения во втором чтении и в целом.

Напомним, Кабмин внес в парламент проект государственного бюджета на 2020 год 15 сентября. Он зарегистрирован в парламенте под номером 2000.

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