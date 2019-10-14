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Генеральный секретарь НАТО отметил реформы Порошенко для членства Украины в альянсе

Столтенберг надеется на усиление партнерства с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО отметил реформы Порошенко для членства Украины в альянсе
Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Брюсселе, 12 июля 2018.
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил реформы, осуществленные за время президентства Петра Порошенко для членства Украины в альянсе.

Об этом он сказал во время мероприятий в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает стремление Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС. "Мы считаем, что нужно сосредоточиться в первую очередь на реформах, на модернизации страны", - отметил он.

"Я вижу президента Порошенко здесь в зале. Мы в свое время с ним много лет работали бок о бок", - сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что НАТО усиливает поддержку Украины и сотрудничество в условиях продолжения дистабилизации ситуации на востоке страны и в Крыму. "После инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море в Керченском проливе мы решили делать больше в военно-морской сфере. Мы работаем с морской академией в Одессе", - рассказал Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что через несколько недель Североатлантический совет посетит Украину с визитом, "чтобы выразить свою мощную политическую поддержку".

"А мы как члены альянса усиливаем практическую поддержку Украины. Потому что эта поддержка помогает не только Украине, но и в целом поддерживает тот порядок, который основан на правилах. Что очень важно для всех нас", - отметил генсек НАТО.

Он выразил надежду, что партнерство Украины и НАТО и в дальнейшем будет усиливаться. "Это хорошо и для НАТО, и для Украины для модернизации наших институтов безопасности и обороны", - сказал генеральный секретарь альянса.

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