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Белый дом не согласовал с Офисом Зеленского снятие грифа секретности со стенограммы разговора

Бывший посол Украины боится, что другие страны начнут брать пример с Вашингтона.

Белый дом не согласовал с Офисом Зеленского снятие грифа секретности со стенограммы разговора
Фото: EPA/UPG

Администрация Дональда Трампа не согласовывала с Офисом президента Украины Владимира Зеленского снятие грифов секретности и самой публикации стенограммы переговоров двух президентов.

Об этом в интервью LB.ua сообщил бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

"Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы. Существуют дополнительные моменты, когда речь идет о транскрипте (как это происходило с переговорами Трампа и Зеленского). Однако никаких процедур, насколько я понимаю, в Украине не проводилось. И согласия американской стороне на его публикацию никто официально не предоставлял", - сообщил Чалый.

Дипломат отметил, что о нюансах переговоров всегда знают лидеры и их команды, но безопасность и конфиденциальность такого рода общения обеспечивают третьи стороны.

Чалый выказал обеспокоенность, что подобное вновь может повториться. "Я боюсь только одного: что мы позволим другим странам публиковать разговоры нашего президента без нашего на то согласия", - сказал он.

Дипломат полагает, что после инцидента с публикацией расшифровки телефонных переговоров Трампа и Зеленского необходимо отдавать предпочтение личным контактам для общения на наивысшем уровне.

Напомним, что телефонный разговор Зеленского с Трампом произошел 25 июля 2019 года. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

Из-за возникшего скандала Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора, которая была составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора. После обнародования текста разговора Зеленский заявил, что Трамп не согласовывал с ним его публикацию. По словам Зеленского, он думал, что американская сторона обнародует лишь слова своего президента. Он также выразил мнение, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.

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