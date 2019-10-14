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В центре Киева собрался Марш УПА "Защитим украинскую землю"

Националисты пройдут под партийными флагами по центру столицы.

Фото: Александр Рудоманов

В центре Киева возле памятника Тарасу Шевченко собрался Марш УПА "Защитим украинскую землю", организованный правыми политическими силами "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", "Конгресс украинских националистов", "Тризуб" имени Степана Бандеры.

Как сообщает корреспондент LB.ua, в парк Шевченко пришли не менее 5 тысяч человек. По данным организаторов, на марш собрались около 10 тысяч участников. Среди них - ветеран УПА Теодор Дячук.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Маршрут колонны националистов проложен через бульвар Шевченко, Крещатик, Институтскую, аллею Героев Небесной сотни до улицы Банковой, где находится Офис президента Украины.

В этом году мероприятие проходит под лозунгом "Защитим украинскую землю", который имеет двойной смысл. С одной стороны, националисты протестуют предоставления Донбассу особого статуса, а с другой - против введения рынка земли сельскохозяйственного назначения, который запланирован на 2020 год. В связи с этим на Марш также пришли представители Ассоциации фермеров Украины.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 14 октября отмечается как день создания Украинской повстанческой армии - военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН). С 2005 года в этот день в Киеве проходят Марши славы УПА.

В этот день также отмечается День защитника Украины, а православные христиане и греко-католики празднуют Покрова Пресвятой Богородицы.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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