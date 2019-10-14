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Зеленский проведет 14 октября в Донецкой области

Президент решил посетить штаб ООС и встретиться с военными.

Президент Владимир Зеленский проведет 14 октября, День защитников Украины, в Донецкой области.

Об этом сообщила его пресс-служба.

Утром в понедельник президент вместе с супругой Еленой Зеленской пришли к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Там они возложили цветы и установили лампадки, почтив память жертв российской агрессии минутой молчания.

Фото: president.gov.ua

После этого у Зеленского запланирована поездка в Донецкую область. Он собирается посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими.

Напомним, что в Киеве на 14 октября запланированы массовые акции протеста против решения Украины согласовать так называемую "формулу Штайнмайера".

Зеленский накануне митингов заявил, что не допустит предательства национальных интересов и будет всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины.

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