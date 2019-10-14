Президент Владимир Зеленский проведет 14 октября, День защитников Украины, в Донецкой области.
Об этом сообщила его пресс-служба.
Утром в понедельник президент вместе с супругой Еленой Зеленской пришли к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Там они возложили цветы и установили лампадки, почтив память жертв российской агрессии минутой молчания.
После этого у Зеленского запланирована поездка в Донецкую область. Он собирается посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими.
Напомним, что в Киеве на 14 октября запланированы массовые акции протеста против решения Украины согласовать так называемую "формулу Штайнмайера".
Зеленский накануне митингов заявил, что не допустит предательства национальных интересов и будет всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины.