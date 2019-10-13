Луценко отрицает деловые отношения с арестованными в США Парнасом и Фруманом

Генпрокурор признал, что знаком с этими людьми.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает наличие деловых отношений с арестованными в США бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

В материалах обвинения говорится, что Парнас и Фруман преследовали политические интересы должностного лица из Украины, добиваясь отставки посла США в Киеве Мари Йованович. Издание NBC News сообщило, что этим чиновником был генеральный прокурор Луценко. Парнас и Фруман виделись с высшим руководством Украины, а также организовывали встречи с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

"Нет, неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - настаивает Луценко.

При этом он признал, что знаком с Парнасом и Фруманом. "С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он.

Напомним, что Луценко утверждает, что встречался с Джулиани ради того, чтобы найти "деньги Януковича" в США.

В конце сентября 2019 года Луценко покинул Украину якобы в Великобританию, чтобы подтянуть английский язык.