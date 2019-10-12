Кабмин уволил глав Госспецсвязи и Чернобыльской зоны

Оба чиновника работали с времен Яценюка.

Кабинет министров в субботу вечером уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты Леонида Евдоченко, а также главу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Евдоченко возглавлял Госспецсвязи с июля 2015 года; Петрук управлял Чернобыльской зоной с декабря 2015 года, должность временно занял его заместитель Владимир Фещенко.

Также уволен первый заместитель Государственной экологической инспекции Игорь Яковлев. Временно исполнение обязанностей главы этого ведомства возложено на Виктора Канцурака (заместитель главы).

С должности заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства уволен Андрей Кравченко.

Напомним, что на субботнем заседании правительство также уволило находившегося в декрете государственного секретаря Минздрава.