Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Восстание против Ленина
Восстание против Ленина
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Зеленский определился с послом Украины в США
Зеленский определился с послом Украины в США
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
ГлавнаяПолитика

Кабмин уволил глав Госспецсвязи и Чернобыльской зоны

Оба чиновника работали с времен Яценюка.

Кабмин уволил глав Госспецсвязи и Чернобыльской зоны

Кабинет министров в субботу вечером уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты Леонида Евдоченко, а также главу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Евдоченко возглавлял Госспецсвязи с июля 2015 года; Петрук управлял Чернобыльской зоной с декабря 2015 года, должность временно занял его заместитель Владимир Фещенко.

Также уволен первый заместитель Государственной экологической инспекции Игорь Яковлев. Временно исполнение обязанностей главы этого ведомства возложено на Виктора Канцурака (заместитель главы).

С должности заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства уволен Андрей Кравченко.

Напомним, что на субботнем заседании правительство также уволило находившегося в декрете государственного секретаря Минздрава.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также