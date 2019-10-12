Парубий назвал настоящей целью дела Пашинского запугивание оппозиции

Депутат Верховной Рады Андрей Парубий считает, что настоящей целью дела Сергея Пашинского является запугивание оппозиции.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Какие основание бросать за решетку Сергея Пашинского сегодня? Какие основания его изолировать? Не было ни одного доказательства, что он скрывается от следствия", - сказал депутат.

По его мнению, арест - очевидная попытка запугать и самого Пашинского, и других представителей оппозиции.

"Когда Портнов пишет, что организует специальную кампанию в СИЗО, то это посыл для всех, чтобы сломать психологически. Если ты будешь выступать против действующей власти, то ты не просто попадешь за решетку. Тебе там организуют специальную компанию, которая сможет на тебя оказывать давление. Сергей стал объектом, на котором они проводят эксперименты запугивания оппозиции. Без оснований, предпосылок и объяснений", - сказал Парубий.

"Суд предоставит честный приговор, но для них [власти] это не важно. Важно посадить, запугать и дать сигнал другим - будете выступать против власти, с вами будет то же самое. Это и есть их настоящая цель", - считает депутат.

Напомним, 31 декабря 2016 года Пашинский, который был народным депутатом, выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на автомобиле из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, начав угрожать им, и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. В сентябре 2019 года расследование возобновили в Государственном бюро расследований.