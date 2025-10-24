Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія залишили під вартою

Він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія залишили під вартою
Підозрюваний у вбивстві Парубія
Фото: Львівська облпрокуратура

52-річного львів'янина, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, залишили під вартою.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. 

Суд задоволив клопотання прокурорів і продовжив запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві.Він і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними слідства, 30 серпня цього року чоловік здійснив вісім пострілів в Андрія Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

Що відоо про вбивство Парубія

  • Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.
  • Затриманий - 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину. Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів "помсти владі". Він додав, що Парубія вбив, бо він був "поруч" і якби жив в Вінниці, то міг б вбити "Петю" (ймовірно, п'ятого президента Петра Порошенка). 
  • Суд Львова обрав йому запобіжний захід - 60 днів під вартою без права внесення застави. Також йому повідомили ще одну підозру - в державній зраді.
  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський присвоїв Парубію звання Героя України посмертно.
  • У Львові на місці вбивства Парубія встановили меморіальну дошку і посадили дерево.
