Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія залишили під вартою

52-річного львів'янина, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, залишили під вартою.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Суд задоволив клопотання прокурорів і продовжив запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві.Він і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними слідства, 30 серпня цього року чоловік здійснив вісім пострілів в Андрія Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

