ВАКС у 15 разів зменшив заставу екссудді Богдану Львову

Сьогодні, 20 жовтня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання сторони захисту та зменшив заставу екcголові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову з 302,8 млн грн до 20 млн грн, тобто у понад 15 разів.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Богдана Львова підозрюють у пособництві привласненню української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", більш відомого як "труби Медвечука", що належав державі в особі Фонду держмайна. Збитки оцінюють у 1,4 млрд грн.