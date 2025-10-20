Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаПраво

ВАКС у 15 разів зменшив заставу екссудді Богдану Львову

Суму зменшили із 302,8 млн грн до 20 млн грн.

ВАКС у 15 разів зменшив заставу екссудді Богдану Львову
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 20 жовтня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання сторони захисту та зменшив заставу екcголові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову з 302,8 млн грн до 20 млн грн, тобто у понад 15 разів. 

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Богдана Львова підозрюють у пособництві привласненню української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", більш відомого як "труби Медвечука", що належав державі в особі Фонду держмайна. Збитки оцінюють у 1,4 млрд грн.

  • Улітку минулого року Богдан Львов, у якого СБУ виявила російський паспорт, програв апеляцію щодо поновлення на посаді.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies