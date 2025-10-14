Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
СБУ затримала агента РФ, який скоригував удар по Харкову 5 червня

Тоді окупанти атакували місто російськими дронами-камікадзе “Герань-2”.

СБУ затримала агента РФ, який скоригував удар по Харкову 5 червня
Фото: З відкритих джерел

Служба безпеки затримала у Харкові російського агента, який коригував повітряні атаки росіян по Силах оборони у прифронтовому місті.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Як встановило розслідування, за координатами фігуранта 5 червня цього року ворог здійснив масований удар по обласному центру.

Тоді окупанти атакували місто російськими дронами-камікадзе “Герань-2”.

Після нічної атаки Росії агент обходив місця “прильотів”, щоб зафіксувати масштаби руйнувань і передати звіт своєму кураторові з РФ. За даними слідства, коригувальником виявився 48-річний працівник місцевої СТО, який потрапив до уваги окупантів через Телеграм-канал, де шукав “швидкі заробітки”.

Виконуючи ворожі завдання, фігурант майже щодня об’їжджав місто велосипедом і намагався виявити об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники.

Кіберфахівці СБУ затримали фігуранта “на гарячому”, коли він вдома узагальнював нові координати потенційних “цілей”. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
