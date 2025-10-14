Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Львові прокурори перевіряють смерть двох сиріт в одному з Будинків дитини

Мова йде про спеціалізований заклад у складі Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. 

Львівська обласна прокуратура проводить перевірку інформації щодо причин смерті двох дітей-сиріт у одному з Будинків дитини у Львові.

Про це повідомили у прокуратурі.

У ньому отримують допомогу діти, позбавлені батьківської опіки, які мають ураження центральної нервової системи та порушення психіки.

У поліції Львівської області повідомили, що двоє малолітніх дітей (хлопчик та дівчинка), які мали вади здоров’я та перебували у медичному закладі, померли 22 вересня.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання ‒ обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Зараз триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії.
