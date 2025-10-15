В Одесі начальника відділення військового госпіталю викрили на вимаганні грошей за висновок ВЛК

Військовозобов’язаний повідомив про вимагання правоохоронцям і надалі діяв під їхнім контролем.

В Одесі про підозру повідомили начальнику відділення військового госпіталю, який вимагав 2 тисячі доларів за сприяння у визнанні військовозобов’язаного обмежено придатним до служби.

Про це йдеться у пресрелізі Офісі генпрокурора.

“За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито та затримано начальника відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону під час одержання неправомірної вигоди”, ‒ зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, у червні 2025 року підозрюваний вимагав від військовозобов’язаного 2 000 доларів США за сприяння в одержанні висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), який дозволив би визнати чоловіка обмежено придатним до служби. Такий висновок у подальшому давав би можливість проходження служби у підрозділах забезпечення, навчальних центрах, логістичних чи інших небойових підрозділах.

Військовозобов’язаний повідомив про вимагання правоохоронцям і надалі діяв під їхнім контролем. У жовтні посадовця затримано “на гарячому” під час одержання зазначеної суми.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 605 600 гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області, оперативний супровід ‒ Департамент військової контррозвідки СБ України.