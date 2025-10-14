Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
СБУ і поліція викрили наркосиндикат, який торгував важкими психотропами у 5 областях України

За місцями обшуків за місцями проживання та в нарколабораторіях фігурантів вилучено понад 30 кг психотропів, 5700 л прекурсорів.

За результатами спецоперації у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях викрили 12 учасників осередку.

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося продажем наркотиків та важких психотропів по всій території України, йдеться у пресрелізі СБУ.

За результатами спецоперації у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях викрили 12 учасників осередку. 

Як встановило розслідування, фігуранти організували повний “цикл” наркобізнесу: від серійного виробництва “товару” до його реалізації через розгалужену мережу дилерів. Для виготовлення та зберігання “продукції” зловмисники використовували орендовані складські приміщення у різних регіонах України.

Щоб продати готовий “товар”, фігуранти створили спеціальні інтернет-магазини в Телеграмі, де пропонували власний асортимент. Для конспірації контактів учасники наркоугруповання використовували анонімні чати у месенджерах під вигаданими нікнеймами. Розрахунок із клієнтами здійснювали лише через криптовалютні операції, що дозволяло замаскувати грошові потоки у нелегальному бізнесі.

За матеріалами справи, доставку “замовлення” здійснювали наркокур’єри за допомогою так званих “закладок” або поштових сервісів.

Під час обшуків за місцями проживання та в нарколабораторіях фігурантів вилучено понад 30 кг психотропів, 5700 л прекурсорів та інших хімічних сполук, а також смартфони та банківські картки із доказами злочинів.

Крім того, у зловмисників виявлено 44 вибухівки, які направлені на експертизу.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинене злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
﻿
