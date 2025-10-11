Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Право

Кравченко: викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій країні. Серед причетних – неповнолітні

У одному випадку викрили 12 осіб, у іншому – 29. 

Кравченко: викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій країні. Серед причетних – неповнолітні
ВИкрили дві наркомережі
Фото: Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розповів про викриття масштабних наркомереж, які діяли по всій країні. 

"Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій країні", – зазначив він. 

У першому випадку викрили 12 учасників злочинної організації, що налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему "закладок". 

Як розповіли у Офісі генпрокурора, учасники створили розгалужену структуру з чітким розподілом ролей: організатори, виробники, фасувальники, логісти та збутові ланки. Продаж здійснювався через месенджер Telegram із використанням закритих каналів, анонімних акаунтів і системи "закладок". 

У вересні 2025 року правоохоронці затримали десятьох осіб. Ще двом учасникам, які перебувають у місцях несвободи за іншими кримінальними провадженнями, також повідомили про підозру. 

Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема: створення та участь у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255); незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307); незаконне виготовлення прекурсорів (ч. 3 ст. 311); утримання місць для незаконного виробництва або вживання наркотиків (ч. 2 ст. 317). Загалом задокументовано 17 епізодів протиправної діяльності.

Під час обшуків вияивли і вилучили: готову наркотичну продукцію у великих розмірах; сотні літрів хімічних прекурсорів (ацетон, бензол, дихлорметан та інші розчинники); лабораторне обладнання – реактори, колби, мірні стакани, ваги, лійки; пакувальні матеріали, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи; пристрої для вирощування канабісу та насіння.Окремо, під час одного з обшуків виявлено вибухові речовини іноземного виробництва – 28 одиниць пластичної вибухівки EDC-4, 1 кг BLACKDOUGH та 41 електродетонатор. Усе вилучене передано вибухотехнічній службі для знешкодження та експертизи.

У другому випадку викрили 29 осіб, серед них п’ятеро неповнолітніх, які збували новий небезпечний наркотик – "кратом", дія якого, за словами Кравченка, у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки вони реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень.

Основною ціллю була молодь.
