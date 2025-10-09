Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Поліція ліквідувала масштабну наркомережу

Правоохоронці затримали 21 особу, оголошено 29 підозр, зокрема неповнолітнім.

Фото: Нацполіція

Офіцерка служби освітньої безпеки поліції Тернопільської області помітила дивну поведінку учнів однієї зі шкіл - це стало початком операції з ліквідації наркомережі.

Про це повідомив очільник Нацполіції Іван Вигівський.

“До ліквідації трьох наркогруп були залучені слідчі, оперативники, кримінальні аналітики, спецпідрозділи поліції — єдиною командою ми провели 80 обшуків у 15 регіонах України, затримали 21 особу, вилучили наркотики, автомобілі та готівку”, - зазначив Вигівський.

Підозру було оголошено 29 особам, серед яких є неповнолітні. Також було вилучено 700 кг наркотичної речовини.

Він уточнив, що під виглядом звичайного чаю чи нібито вітамінної добавки підозрювані збували кратом - засіб, який минулого року  було визнано наркотичним та внесено у перелік небезпечних речовин. Сировина рослини містить алкалоїди, які діють на опіоїдні рецептори мозку та можуть викликати залежність. 
