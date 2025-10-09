Поліція ліквідувала масштабну наркомережу

Офіцерка служби освітньої безпеки поліції Тернопільської області помітила дивну поведінку учнів однієї зі шкіл - це стало початком операції з ліквідації наркомережі.

Про це повідомив очільник Нацполіції Іван Вигівський.

“До ліквідації трьох наркогруп були залучені слідчі, оперативники, кримінальні аналітики, спецпідрозділи поліції — єдиною командою ми провели 80 обшуків у 15 регіонах України, затримали 21 особу, вилучили наркотики, автомобілі та готівку”, - зазначив Вигівський.

Підозру було оголошено 29 особам, серед яких є неповнолітні. Також було вилучено 700 кг наркотичної речовини.

Він уточнив, що під виглядом звичайного чаю чи нібито вітамінної добавки підозрювані збували кратом - засіб, який минулого року було визнано наркотичним та внесено у перелік небезпечних речовин. Сировина рослини містить алкалоїди, які діють на опіоїдні рецептори мозку та можуть викликати залежність.