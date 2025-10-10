Чоловік копав могилу на кладовищі, коли відбулося влучання ворожого снаряда.

У Костянтинівці Донецької області внаслідок обстрілу РФ на кладовищі загинув цивільний під час викопування могили.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

Відомо, що під час евакуації підрозділ "Білий янгол" отримав повідомлення про смерть чоловіка на кладовищі унаслідок влучання ворожого снаряда.

"Він разом із двома товаришами копав могилу, коли почався обстріл. Один зі снарядів влучив неподалік, і чоловік загинув", — ідеться у опвідомленні.

Відтак, син загиблого звернувся до правоохоронців із проханням допомогти вивезти тіло батька, щоб поховати його за місцем свого проживання.