Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: унаслідок російського артобстрілу пошкоджено аміакопровід "Одеса-Тольятті" на Донеччині

Погіршення якості повітря чи запаху аміаку не фіксується.

Сили оборони: унаслідок російського артобстрілу пошкоджено аміакопровід "Одеса-Тольятті" на Донеччині
Фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

У Донецькій області унаслідок російського артилерійського обстрілу пошкоджено аміакопровід "Одеса-Тольятті". Погіршення якості повітря чи запаху аміаку немає.

Про це інформує Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

"Близько 11.00 9 жовтня 2025 року попередньо внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами було пошкоджено обладнання сателітного поста секціонування на лінійній частині магістральної гілки аміакопроводу "Одеса-Тольятті", — зазначають у Генштабі.

Після зупинки транспортування рідкого аміаку з 2014 року на пошкодженій ділянці трубопроводу присутня невелика кількість технічного аміаку.

Станом на 12.00 10 жовтня, погіршення якості повітря чи запаху аміаку не фіксується. У зв'язку з неможливістю попереднього обстеження місця пошкодження аміакопроводу, який перебуває на лінії бойового зіткнення, збір даних здійснюється шляхом моніторингу із застосуванням БпЛА підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки.

"Ураховуючи неодноразові факти пошкодження аміакопроводу, командирами всіх рівнів застосовуються дієві заходи захисту особового складу для дій в умовах хімічного зараження. Обстановка, що склалась, значною мірою не впливатиме на виконання завдань Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies