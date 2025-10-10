Сили оборони: унаслідок російського артобстрілу пошкоджено аміакопровід "Одеса-Тольятті" на Донеччині

Погіршення якості повітря чи запаху аміаку не фіксується.

У Донецькій області унаслідок російського артилерійського обстрілу пошкоджено аміакопровід "Одеса-Тольятті". Погіршення якості повітря чи запаху аміаку немає.

Про це інформує Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

"Близько 11.00 9 жовтня 2025 року попередньо внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами було пошкоджено обладнання сателітного поста секціонування на лінійній частині магістральної гілки аміакопроводу "Одеса-Тольятті", — зазначають у Генштабі.

Після зупинки транспортування рідкого аміаку з 2014 року на пошкодженій ділянці трубопроводу присутня невелика кількість технічного аміаку.

Станом на 12.00 10 жовтня, погіршення якості повітря чи запаху аміаку не фіксується. У зв'язку з неможливістю попереднього обстеження місця пошкодження аміакопроводу, який перебуває на лінії бойового зіткнення, збір даних здійснюється шляхом моніторингу із застосуванням БпЛА підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки.

"Ураховуючи неодноразові факти пошкодження аміакопроводу, командирами всіх рівнів застосовуються дієві заходи захисту особового складу для дій в умовах хімічного зараження. Обстановка, що склалась, значною мірою не впливатиме на виконання завдань Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.