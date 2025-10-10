РФ завдала авіаударів по Костянтинівці Донецької області. Є пошкодження

Російська армія вкотре завдала авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Пошкодженя фасади багатоповерхівок.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні вранці російський агресор наніс авіаудар ФАБ-250 по приватному сектору міста, внаслідок чого пошкоджено 12 фасадів приватних будинків. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв. Але кожна така атака може забрати життя", — ідеться у повідомленні.

Горбунов наголошує на евакуації у безпечніші регіони. "Збережіть найцінніше — життя! Евакуюйтеся зараз. З питань евакуації звертайтеся за телефоном: 093 420 18 83".