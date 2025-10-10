“Рішення, як це зробити, є”: Зеленський обговорив із Крістін Лагард, як справедливо використати заморожені активи РФ

Президент зазначив, що Україна розраховує на достатню політичну волю та дії Європи.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Зеленський поінформував Лагард про наслідки чергового терористичного обстрілу з боку росіян. Зараз у різних регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики, щоб відновити нормальне життя.

“Важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя”, – написав Зеленський.

Сторони обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні.

“Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує, і ми розраховуємо на дії”, – заявив Зеленський.

Глава держави поінформував про домовленість, що будемо тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами.