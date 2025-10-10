Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаПолітика

“Рішення, як це зробити, є”: Зеленський обговорив із Крістін Лагард, як справедливо використати заморожені активи РФ

Президент зазначив, що Україна розраховує на достатню політичну волю та дії Європи.

“Рішення, як це зробити, є”: Зеленський обговорив із Крістін Лагард, як справедливо використати заморожені активи РФ
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. 

Зеленський поінформував Лагард про наслідки чергового терористичного обстрілу з боку росіян. Зараз у різних регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики, щоб відновити нормальне життя. 

“Важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя”, – написав Зеленський. 

Сторони обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. 

Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує, і ми розраховуємо на дії”, – заявив Зеленський. 

Глава держави поінформував про домовленість, що будемо тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies