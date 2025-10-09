Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
СБУ заперечила, що вивчає можливу причетність керівника САП до справи про держзраду нардепа Христенка

Раніше відповідна інформація з посиланням на джерела з’явилася у деяких медіа. 

СБУ заперечила, що вивчає можливу причетність керівника САП до справи про держзраду нардепа Христенка
Федір Христенко
Фото: stopcor.org

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України від ОПЗЖ Федора Христенка триває, йому повідомлено про підозру у державній зраді, повідомила LB пресслужба СБУ. 

У відомстві зазначили, що інформація, нещодавно розповсюджена в ЗМІ на основі даних від анонімних джерел, що нібито «Служба безпеки України вивчає можливу причетність керівника САП Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Федір Христенко», не відповідає дійсності.

Також неправдивими є дані від джерел, що «найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення».

Нагадаємо, у вересні стало відомо про затримання Христенка. За матеріалами справи, він відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. За даними СБУ та ОГП, Христенко міг перебувати у тісних стосунках із частиною керівників Національного антикорупційного бюро.
