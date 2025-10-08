Андрей Бабіш: якщо ANO буде в уряді, Україна не отримає грошей на зброю з бюджету Чехії

Втім, чеські компанії можуть експортувати зброю в Україну.

Андрей Бабіш, який очолює переможця парламентських виборів у Чехії, рух ANO, обіцяє, що з бюджету не будуть виділятись гроші на зброю для України.

Про це повідомляє CTK.

“Ми не дамо Україні жодної крони (з бюджету) на зброю. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомогли Україні безпосередньо, а тепер їй допомагатимуть через ЄС”, – сказав Бабіш.

Водночас він запевнив, що чеські компанії можуть експортувати зброю в Україну.

За словами Бабіша, Чехія вносить 60 млрд до бюджету Європейського Союзу, який допомагає Україні.

Також він прокоментував ініціативу із закупівлі снарядів великих калібрів для України. Бабіш вважає, що така ініціатива нормальна, але це мають робити безпосередньо держави-члени НАТО, а приватна структура заробила на цій ініціативі десятки мільярдів.