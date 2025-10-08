Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаПолітика

Андрей Бабіш: якщо ANO буде в уряді, Україна не отримає грошей на зброю з бюджету Чехії

Втім, чеські компанії можуть експортувати зброю в Україну.

Андрей Бабіш: якщо ANO буде в уряді, Україна не отримає грошей на зброю з бюджету Чехії
Колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

Андрей Бабіш, який очолює переможця парламентських виборів у Чехії, рух ANO, обіцяє, що з бюджету не будуть виділятись гроші на зброю для України.

Про це повідомляє CTK.

“Ми не дамо Україні жодної крони (з бюджету) на зброю. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомогли Україні безпосередньо, а тепер їй допомагатимуть через ЄС”, – сказав Бабіш.

Водночас він запевнив, що чеські компанії можуть експортувати зброю в Україну.

За словами Бабіша, Чехія вносить 60 млрд до бюджету Європейського Союзу, який допомагає Україні. 

Також він прокоментував ініціативу із закупівлі снарядів великих калібрів для України. Бабіш вважає, що така ініціатива нормальна, але це мають робити безпосередньо держави-члени НАТО, а приватна структура заробила на цій ініціативі десятки мільярдів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies