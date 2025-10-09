Федір Веніславський виступив за те, щоб комітет Ради з питань здоров’я нації та медичної допомоги розробив алгоритм поведінки для апарату парламенту для подібних “екстрених ситуацій”.

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поскаржився, що нардеп і колишня заступниця голови цього комітету Мар’яна Безугла напередодні “дві години різними частинами тіла стукала в двері” кабінету, де засідав комітет.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

“Пане голово, я прошу дати процедурне доручення комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги, медичного страхування розробити алгоритм поведінки для апарату ВР на екстреній ситуації, які загрожують життю та здоров’ю народних депутатів України. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала у двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров’ю. Тому я прошу відреагували й підготувати відповідні протоколи”, – сказав Веніславський під час засідання парламенту 9 жовтня.

Зі свого боку, Мар’яна Безугла заявила, що її права як народного депутата порушили, коли не пускали на засідання комітету.

Напередодні Безугла опублікувала відео про те, що “комітетчики з нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні закрилися в кабінеті зсередини, щоб фізично не пустити мене на засідання”.