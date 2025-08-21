«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Рада провалила видалення Марʼяни Безуглої з засідання до кінця своєї сесії

Рішення підтримав лише 141 нардеп.

Рада провалила видалення Марʼяни Безуглої з засідання до кінця своєї сесії
Мар’яна Безугла
Фото: sluga-narodu.com

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада провалила видалення Марʼяни Безуглої з засідання до кінця своєї сесії.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, рішення підтримав лише 141 народний обранець. 

“Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту. Рішення провалено виключно через позицію «Слуги народу», які завалили це голосування”, – написав Железняк. 

Нагадаємо, сама Безугла пообіцяла подати судовий позов на регламентний комітет.

«Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань. За те, що нібито ходила по залу з табличкою «Влада — це народ», що нібито перешкоджало колегам, але щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань Парламенту з боку «Європейської солідарності» чи «Голосу» питань немає», - написала депутатка на своїх сторінках у соцмережах і додала, що «народні депутати України розстроюються, коли їм показують дзеркало, намагаються дзеркало розбити, а білих ворон позбутися».
