Німеччина закликає Китай допомогти просунути мирний процес у російсько-українській війні

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль вважає, що Китай міг би втрутитися та використати свій вплив на Москву для встановлення миру в Україні.

“Навряд чи якась інша країна, будь-який інший уряд має такий сильний вплив на Росію, як Китай. На жаль, Китай досі не використав свої можливості, але ніколи не пізно”, – сказав Вадефуль.

Водночас, зазначив міністр, Пекін не виявився зацікавленим у такій ролі, незважаючи на чіткі заклики Берліна та інших країн.

“Китай — важлива країна, величезна країна, яка може мати значний політичний вплив, значний економічний вплив і є постійним членом Ради Безпеки ООН. І вже давно ми закликаємо Китай використати ці можливості, щоб допомогти забезпечити припинення війни”, - наголосив глава МЗС Німеччини.

Вадефуль зазначив, що порушував це питання під час своєї останньої розмови з китайським колегою Ван І та сказав, що був би “дуже радий, якби це звернення було почуте в Пекіні”.