Політика

Регламентний комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради

21 серпня має ще відбутися голосування у сесійній залі.

Регламентний комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
Мар'яна Безугла
Фото: facebook/Мар'яна Безугла

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради на засіданні 20 серпня проголосував за відсторонення народної депутатки Мар’яни Безуглої від засідань парламнту.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«З третього разу регламентний Комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради ... за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку. Вона сама не зʼявилася», - зауважив Железняк.

Це рішення підтримали 5 членів комітету, до якого входять загалом 10 депутатів.

21 серпня це рішення мають винести на розгляд парламенту.

  • Днями регламентний комітет також розглядав відсторонення від засідань ВР і нардепа Олексія Гончаренка. 
  • Торік у вересні Безугла написала заяву про звільнення з посади заступниці голови оборонного комітету ВР.
