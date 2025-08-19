Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кошта: ЄС об’єднався довкола підтримки України і має намір тиснути на РФ

«Наші головні пріоритети – зупинити вбивства, просунутися у питанні обміну полоненими та домогтися повернення тисяч дітей, викрадених Росією», - заявив президент Євроради.

Кошта: ЄС об’єднався довкола підтримки України і має намір тиснути на РФ
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив, що ЄС залишається єдиним у «непохитній підтримці України», пише The Guardian.

За його словами, блок також зберігатиме тиск на Росію, щоб змусити її перейти до реальних переговорів про завершення війни.

«Наші головні пріоритети – зупинити вбивства, просунутися у питанні обміну полоненими та домогтися повернення тисяч дітей, викрадених Росією», – наголосив Кошта.

Він також підкреслив, що ЄС працюватиме разом зі США «над конкретними та життєво необхідними безпековими гарантіями». 

«Спільно з президентом Зеленським і США ми готуватимемо наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру. Ми маємо й надалі підтримувати український народ і просувати процес розширення. Майбутнє України також полягає у добробуті та стабільності, які забезпечує членство в ЄС», - наголосив президент Євроради.

  • Днями глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС працює на 19 пакетом санкції проти Росії.
