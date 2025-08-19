На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаПолітика

Порошенко вимагає звіту Зеленського у Верховній Раді про переговори у Вашингтоні

Політик застеріг, що територіальні поступки Росії будуть неконституційними та порушать міжнародне право. 

Порошенко вимагає звіту Зеленського у Верховній Раді про переговори у Вашингтоні
Петро Порошенко у Верховній Раді (архів)
Фото: eurosolidarity.org

Лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з парламентської трибуни закликав запросити президента Володимира Зеленського у Верховну Раду для офіційного звіту про результати нічних переговорів у США.

"Думаю, було б правильно запросити президента України, щоб ми, народні депутати, були проінформовані, що було, що є і як ми спільно будемо діяти в майбутньому", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що переговори у США за участю лідерів Європи, Америки та України стали ключовим етапом у боротьбі за свободу та демократію. 

"Те, що відбулося цієї ночі, - це не просто зустрічі. Це ключовий етап у боротьбі за нашу свободу, демократію та визволення України. Вчора перемогла єдність - єдність світу з Україною", - підкреслив Порошенко.

Водночас Порошенко також застеріг, що територіальні поступки Росії будуть неконституційними та порушать міжнародне право. 

Окремо він акцентував на потребі захищати ЗСУ, державну мову та віру. 

"Армія, мова і віра - це основи нашої державності", - зазначив п’ятий президент України.

Політик закликав готувати спільний із ЄС та НАТО "план Б" на випадок, якщо Росія відмовиться від поступок. 

"Це має бути більше зброї, більше грошей, більше санкцій, відкриті двері НАТО і ЄС", - додав Порошенко.

  • Друга зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому відбулася у значно приязнішій атмосфері, аніж розмова 28 лютого цього року. Трамп заявив, що США надаватимуть гарантії безпеки Україні. Це - важлива зміна позицій американської адміністрації: раніше американський президент казав, що це питання є проблемою європейців, а також уникав прямих відповідей на запитання, чи приєднаються США до держав Європи, якщо ті зважаться надати Україні гарантії. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський"
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies