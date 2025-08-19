Порошенко вимагає звіту Зеленського у Верховній Раді про переговори у Вашингтоні

Політик застеріг, що територіальні поступки Росії будуть неконституційними та порушать міжнародне право.

Лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з парламентської трибуни закликав запросити президента Володимира Зеленського у Верховну Раду для офіційного звіту про результати нічних переговорів у США.

"Думаю, було б правильно запросити президента України, щоб ми, народні депутати, були проінформовані, що було, що є і як ми спільно будемо діяти в майбутньому", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що переговори у США за участю лідерів Європи, Америки та України стали ключовим етапом у боротьбі за свободу та демократію.

"Те, що відбулося цієї ночі, - це не просто зустрічі. Це ключовий етап у боротьбі за нашу свободу, демократію та визволення України. Вчора перемогла єдність - єдність світу з Україною", - підкреслив Порошенко.

Водночас Порошенко також застеріг, що територіальні поступки Росії будуть неконституційними та порушать міжнародне право.

Окремо він акцентував на потребі захищати ЗСУ, державну мову та віру.

"Армія, мова і віра - це основи нашої державності", - зазначив п’ятий президент України.

Політик закликав готувати спільний із ЄС та НАТО "план Б" на випадок, якщо Росія відмовиться від поступок.

"Це має бути більше зброї, більше грошей, більше санкцій, відкриті двері НАТО і ЄС", - додав Порошенко.