КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаПолітика

Трамп очікує, що Путін звільнить українських полонених

Президент США сказав, що йдеться про понад тисячу українських полонених.

Трамп очікує, що Путін звільнить українських полонених
Зустріч Дональда Трамп із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив про перспективу звільнення українських полонених.

Про це повідомляє Reuters

“Я знаю, що там понад 1000 ув’язнених, і я знаю, що вони їх звільнять. Можливо, вони звільнять їх дуже скоро, наприклад, негайно, що, на мою думку, чудово”, – сказав Трамп.

Він повідомив, що це може статись після того, як буде домовлено про тристоронню зустріч з Володимиром Зеленським і Путіним.

“Я думаю, ви побачите, що президент Путін справді хотів би щось зробити”, – сказав Трамп на початку зустрічі із Зеленським та сімома європейськими лідерами.

  • У Білому домі розпочалася багатостороння зустріч президента США Дональда Трампа, українського президента Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рютте, голови уряду Великої Британії Кіра Стармера, французького президента Еммануеля Макрона, прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Фінляндії Александра Стубба і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies