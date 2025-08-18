Трамп очікує, що Путін звільнить українських полонених

Президент США Дональд Трамп повідомив про перспективу звільнення українських полонених.

Про це повідомляє Reuters.

“Я знаю, що там понад 1000 ув’язнених, і я знаю, що вони їх звільнять. Можливо, вони звільнять їх дуже скоро, наприклад, негайно, що, на мою думку, чудово”, – сказав Трамп.

Він повідомив, що це може статись після того, як буде домовлено про тристоронню зустріч з Володимиром Зеленським і Путіним.

“Я думаю, ви побачите, що президент Путін справді хотів би щось зробити”, – сказав Трамп на початку зустрічі із Зеленським та сімома європейськими лідерами.