Трамп планує подзвонити Путіну після зустрічей з Зеленським та європейськими лідерами

Подробиць щодо цієї розмови Трамп не повідомив.

Ілюстративне фото
Фото: rfi.fr

Президент США Дональд Трамп розповів про наступну заплановану розмову з Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

“Я щойно опосередковано поговорив з президентом Путіним, і ми проведемо телефонну розмову одразу після цих зустрічей сьогодні”, - сказав Трамп.

Президент США запевнив, що Путін “чекає мого дзвінка, коли ми завершимо цю зустріч”.

  • У Білому домі відбулася двостороння зустріч українського і американського президентів. Вона тривала близько години, після чого Дональд Трамп і Володимир Зеленський пішли на перемовини з лідерами Європи та генсеком НАТО.
  • На 22:00 заплановані переговори за участі генсека НАТО Марка Рютте, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а також лідерів Фінляндії, Великої Британії, Франції, Німеччини й Італії.
﻿
