Трамп планує подзвонити Путіну після зустрічей з Зеленським та європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп розповів про наступну заплановану розмову з Путіним.
Про це повідомляє Reuters.
“Я щойно опосередковано поговорив з президентом Путіним, і ми проведемо телефонну розмову одразу після цих зустрічей сьогодні”, - сказав Трамп.
Президент США запевнив, що Путін “чекає мого дзвінка, коли ми завершимо цю зустріч”.
- У Білому домі відбулася двостороння зустріч українського і американського президентів. Вона тривала близько години, після чого Дональд Трамп і Володимир Зеленський пішли на перемовини з лідерами Європи та генсеком НАТО.
- На 22:00 заплановані переговори за участі генсека НАТО Марка Рютте, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а також лідерів Фінляндії, Великої Британії, Франції, Німеччини й Італії.