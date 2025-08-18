Трамп планує подзвонити Путіну після зустрічей з Зеленським та європейськими лідерами

Подробиць щодо цієї розмови Трамп не повідомив.

Президент США Дональд Трамп розповів про наступну заплановану розмову з Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

“Я щойно опосередковано поговорив з президентом Путіним, і ми проведемо телефонну розмову одразу після цих зустрічей сьогодні”, - сказав Трамп.

Президент США запевнив, що Путін “чекає мого дзвінка, коли ми завершимо цю зустріч”.