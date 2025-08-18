КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаПолітика

Стефанчук про переговори у США: "Я оптимістично налаштований"

Позиції України щодо мови та церкви залишаються незмінними. 

Стефанчук про переговори у США: "Я оптимістично налаштований"
Фото: Анна Стешенко

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оптимістично налаштований стосовно переговорів у США, які мають відбутися сьогодні, 18 серпня. 

Про це він сказав у кулуарах під час презентації проєкту Програми дій уряду.

За його словами, позиції України щодо мови та церкви залишаються незмінними. 

Це він сказав у відповідь на запитання журналістки стосовно того, чи готові будуть українські депутати погодитися на пропозицію щодо зміни статусу російської мови в Україні і повернути статус церкви московського патріархату.

"Ці всі слова, загрози, ми чуємо, починаючи із 24 лютого (2022 року-ред.). Але ви бачите, що позиція України, українського парламенту залишається незмінною. Україна стоїть, Україна вистоїть і зробить все для того, щоб жодних загроз з боку Російської Федерації, яка, на превеликий жаль, є споконвічно нашим сусідом, в України більше не було", – зазначив він. 

  • ЗМІ пишуть, що зустріч американського президента Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським запланована на 1 годину за місцевим часом (20:00 за Києвом). О 20:15, після привітань президентів, вони почнуть двосторонні переговори. Після цього, о 21:15, Трамп прийме європейських лідерів. О 22 годині розпочнеться багатостороння зустріч із ними. 
  • 15 серпня Дональд Трамп приймав на Алясці російського лідера Владіміра Путіна, а після цього він телефонував Зеленському, аби розповісти про результати перемовин. В офіційних заявах після переговорів не говорили про те, які саме умови для припинення вогню обговорювали Путін і Трамп, але, за даними медіа, Росія все ще вимагає фактичної капітуляції України.
  • Fox News пише, що президент США Дональд Трамп підтримує пропозицію Владіміра Путіна щодо взяття під контроль Москви Донецької області і заморозити лінію фронту в обмін на припинення війни в Україні.
﻿
