Стефанчук про переговори у США: "Я оптимістично налаштований"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оптимістично налаштований стосовно переговорів у США, які мають відбутися сьогодні, 18 серпня.

Про це він сказав у кулуарах під час презентації проєкту Програми дій уряду.

За його словами, позиції України щодо мови та церкви залишаються незмінними.

Це він сказав у відповідь на запитання журналістки стосовно того, чи готові будуть українські депутати погодитися на пропозицію щодо зміни статусу російської мови в Україні і повернути статус церкви московського патріархату.

"Ці всі слова, загрози, ми чуємо, починаючи із 24 лютого (2022 року-ред.). Але ви бачите, що позиція України, українського парламенту залишається незмінною. Україна стоїть, Україна вистоїть і зробить все для того, щоб жодних загроз з боку Російської Федерації, яка, на превеликий жаль, є споконвічно нашим сусідом, в України більше не було", – зазначив він.