Стефанчук про переговори у США: "Я оптимістично налаштований"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оптимістично налаштований стосовно переговорів у США, які мають відбутися сьогодні, 18 серпня.
Про це він сказав у кулуарах під час презентації проєкту Програми дій уряду.
За його словами, позиції України щодо мови та церкви залишаються незмінними.
Це він сказав у відповідь на запитання журналістки стосовно того, чи готові будуть українські депутати погодитися на пропозицію щодо зміни статусу російської мови в Україні і повернути статус церкви московського патріархату.
"Ці всі слова, загрози, ми чуємо, починаючи із 24 лютого (2022 року-ред.). Але ви бачите, що позиція України, українського парламенту залишається незмінною. Україна стоїть, Україна вистоїть і зробить все для того, щоб жодних загроз з боку Російської Федерації, яка, на превеликий жаль, є споконвічно нашим сусідом, в України більше не було", – зазначив він.
- ЗМІ пишуть, що зустріч американського президента Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським запланована на 1 годину за місцевим часом (20:00 за Києвом). О 20:15, після привітань президентів, вони почнуть двосторонні переговори. Після цього, о 21:15, Трамп прийме європейських лідерів. О 22 годині розпочнеться багатостороння зустріч із ними.
- 15 серпня Дональд Трамп приймав на Алясці російського лідера Владіміра Путіна, а після цього він телефонував Зеленському, аби розповісти про результати перемовин. В офіційних заявах після переговорів не говорили про те, які саме умови для припинення вогню обговорювали Путін і Трамп, але, за даними медіа, Росія все ще вимагає фактичної капітуляції України.
- Fox News пише, що президент США Дональд Трамп підтримує пропозицію Владіміра Путіна щодо взяття під контроль Москви Донецької області і заморозити лінію фронту в обмін на припинення війни в Україні.