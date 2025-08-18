Зеленський прибув у Вашингтон на зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі із американським колегою Дональдом Трампом.

"Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із Президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний Президенту США за запрошення", – написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що усі однаково хочуть швидко та надійно закінчити цю війну, і мир має бути тривалим, а не так, як раніше, коли Україну змусили віддати Крим і частину частину Донбасу, а Путін використав це як плацдарм для нового нападу. "Чи коли Україні дали начебто «безпекові гарантії» у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність", – повідомив президент.

Він наголосив, що зараз є успіхи на Донеччині та Сумщині.

"Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру", – зазначив він.

Перед зустріччю із Трампом Зеленський поспілкувався із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Перед цим Урсула фон дер Ляєн повідомила, що поїде разом із Зеленським на зустріч із Трампом у Вашингтон. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше також сказав, що разом з іншими європейськими лідерами візьме участь у зустрічі президентів України та США в Вашингтоні 18 серпня.