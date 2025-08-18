На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаПолітика

Зеленський прибув у Вашингтон на зустріч із Трампом

Він подякував американському президенту за запрошення. 

Зеленський прибув у Вашингтон на зустріч із Трампом
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі із американським колегою Дональдом Трампом.

"Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із Президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний Президенту США за запрошення", – написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що усі однаково хочуть швидко та надійно закінчити цю війну, і мир має бути тривалим, а не так, як раніше, коли Україну змусили віддати Крим і частину частину Донбасу, а Путін використав це як плацдарм для нового нападу. "Чи коли Україні дали начебто «безпекові гарантії» у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність", – повідомив президент.

Він наголосив, що зараз є успіхи на Донеччині та Сумщині. 

"Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру", – зазначив він. 

  • Перед зустріччю із Трампом Зеленський поспілкувався із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.
  • Перед цим Урсула фон дер Ляєн повідомила, що поїде разом із Зеленським на зустріч із Трампом у Вашингтон. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше також сказав, що разом з іншими європейськими лідерами візьме участь у зустрічі президентів України та США в Вашингтоні 18 серпня.
  • Усі учасники сьомого засідання Коаліції охочих висловили чітку підтримку незалежності й суверенітету України та виступили проти насильницької зміни кордонів держав.
  • Як писали у Reuters, Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна. 
  • Як повідомляє Bloomberg, також Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.
  • Крім того, The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського у понеділок, 18 серпня.
  • За даними видання Axios, Трамп хоче провести тристоронній саміт з Путіним та Зеленським вже 22 серпня.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies