Кабмін уже готує законопроєкт про мораторій на перевірки бізнесу

Підприємці можуть подавати власні пропозиції для дерегуляції. 

Уряд працює над законопроєктом, що передбачає заборону перевірок бізнесу та скасування застарілих регуляцій. Про це під час презентації проєкту Програми дій уряду заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає кореспондент LB.ua.

За її словами, мораторій на перевірки підприємців з боку правоохоронних органів введуть, аби бізнес не відчував тиску. Раніше вона анонсувала, що мораторій триватиме рік.

“Нам дуже важливо, щоб бізнес не відчував тиску і, власне, тому і було оголошено про мораторій на перевірки правоохоронних органів. Нам потрібно ще більше дерегуляції, і ми тут дуже відкриті в частині ваших запитів і пропозицій”, — зазначила вона.

За словами очільниці уряду, підприємці можуть подавати свої пропозиції секторально.

“Ми збираємо і акумулюємо ініціативи, і зараз готуємо закон, який будемо подавати в парламент на наступну сесію. Йдеться про скасування застарілих або надмірних регуляцій, щоб дати можливість бізнесу працювати вільно і спокійно”, – наголосила Свириденко.

  • Заборона перевірок підприємців з боку правоохоронних і податкових органів була одним із перших рішень нової глави уряду. Юлія Свириденко казала, що уряд внесе законопроєкт, який передбачає зміни до законодавства в цій частині. 
