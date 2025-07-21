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Свириденко пояснила детальніше про мораторій на перевірки бізнесу

30% проваджень проти підприємців після аудиту вже закрили.

Свириденко пояснила детальніше про мораторій на перевірки бізнесу
Юлія Свириденко
Фото: Олександр Ратушняк

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла детальніше, що означатиме на практиці мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.

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Як ідеться в дописі прем’рки на її фейсбук-сторінці, пропонують:

  • точковий контроль - лише там, де дійсно високі ризики;
  • цифровізація системи державного нагляду - щоби ручне втручання стало неможливим.

«Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень — вже закриті. Наше завдання — прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень», - заявила Свириденко.

Уряд також внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Глава уряду пояснила, що це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів.

«Нові справи зможе погоджувати лише Генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. Арешти майна й документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства. “Завислі” справи без доказів будуть закриті. Ці зміни дадуть нашим підприємцям можливість працювати вільно і підтримувати економіку під час війни», - додала Свириденко.
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