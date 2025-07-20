Зеленський: "Нафтогаз" виграв кілька арбітражів проти "Газпрому" на суму 6,9 мільярда доларів

Також проаналізували домовленості України з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями.

Президент Зеленський заслухав доповідь керівника "Нафтогазу" Сергія Корецького щодо підготовки до опалювального сезону в Україні та домовленості України з партнерами в Європі.

"У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України. На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права", — каже глава держави.

Українська команда готує конкретні кроки для стягнення цих коштів, і вже завтра українські посли отримають відповідні доручення.

Також Президент обговорив з Сергієм Корецьким підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.